Ще вчора ведуча переймалася через наслідки ДТП, але косметика врятувала ситуацію.

Ведуча ТСН Соломія Вітвіцька, яка тиждень тому потрапила в аварію, вже стала до роботи. Зірка "1+1" показала, як візажисти замазали її жахливі синці на обличчі.

Про свій стан після аварії та чудову роботу гримерів Соломія Вітвіцька розповіла на своїй сторінці в Instagram.

Під час ДТП ведуча сильно вдарилася головою і тепер у неї на чолі величезна ґуля. Лікар попереджав, що гематома опуститься. Так і сталося, тільки через це під очима Вітвіцької з'явилися чималі синці.

"Фото до і після мейку. Наскільки ж у нас круті дівчата! Дякую нашим візажистам, що я завжди можу покластися на вашу професійність та підтримку. Вчора ще більше переконалася, яка ж у нас крута команда. А мій улюблений ваш коментар під сторіс з синцями: "природа так очистилася, що тепер панди гуляють містом", - написала ведуча.

На фото зірка ТСН чудово виглядає та радісно посміхається. Візажисти приховали усі синці та ушкодження.

"Це просто магія", "ви така красуня", "гримерам премію потрібно за таке дати", "супер", - фанати зірки прийшли у захват від фото Вітвіцької.

Також Вітвіцька розповіла, як вона та її близька знайома себе почувають. В момент аварії її подруга перебувала за кермом та серйозно пошкодила ногу.

"Після ДТП мені зробили кілька разів КТ, сканування та МРТ. У мене немає жодних внутрішніх пошкоджень. Але оскільки вдарилася чолом і гематома на лобі таки значна, тож, лікарі попередили, що з часом вона опуститься і довкола очей будуть синці. Тому все очікувано і швидко мине. Почуваюся я прекрасно, а після санаторію ще й краще, ніж до аварії. У подруги, що була за кермом не так все райдужно. Підозра перелому ноги таки залишається. Чекаємо, щоб трохи зійшов сильний набряк і можна було ретельніше дообстежити", - написала Вітвіцька.

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Автор: Поліна Кузенко