Лідер групи "Машина времени", який підтримує Україну, заявив, що сумує за Росією, так як там його близькі люди і команда.

Андрій Макаревич, який після повномасштабного вторгнення РФ в Україну висловив своє засудження кровожерливій політиці Кремля, заявив, що сумує за Росією.

Там у нього залишилися друзі, рідні, колеги. Однак навіть не думає про те, щоб туди повертатися. Таку заяву музикант зробив в одному з недавніх інтерв'ю росСМИ.

"Я взагалі про це не думаю. Я очікую розвитку подій, на які я, на жаль, не можу вплинути. Я не можу сказати, що сумую. Я сумую тільки за деякими людьми. Багато з них виїхали, але багато і залишилися. Я сумую за своїми музикантами, по роботі.

Тому що тут я працюю один, а я звик працювати з командою. Я тішу себе надією, що скоро ми побачимося і будемо грати разом", - прокоментував Макаревич.

Нагадаємо, Макаревич жорстко послав тих, хто підтримує війну в Україні і пише букву Z.

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