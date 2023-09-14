Артист обіцяє виступити пізніше та вже з оновленою програмою.

Відомий співак Макс Барських раптово переніс свій тур Північною Америкою. Він планував виступати зі своєю програмою BESTSELLER. Проте нині усе змінилося.

За словами Барських, переносити тур довелося через технічні причини. Проте артист обіцяє, що приїде вже з новою програмою, до якої увійдуть треки з його першого україномовного альбому "Зорепад".

"Друзі, концертний тур Північною Америкою переноситься з технічних причин на лютий 2024 року. Усі придбані квитки залишаються дійсними. Я приїду до вас з оновленою програмою, до якої увійдуть треки з нового альбому "Зорепад", а також улюблені хіти", - пояснив співак.

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Втім, які саме технічні причини завадили артисту вирушити до Америки, він розповідати не став. Барських оголосив нові дати виступів та обіцяє, що вже скоро побачиться з фанами.

Макс Барських - останні новини

Нагадаємо, нещодавно продюсер розповів, скільки заробляє Макс Барських. За словами Ясинського, артист може вимагати великі суми грошей за корпоративи чи інші виступи.

Окрім цього, на початку вересня Барських випустив перший україномовний альбом "Зорепад". До нього увійшли як нові пісні, так і перекладені з російської хіти минулих років.

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