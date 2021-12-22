Макс Барських дав інтерв'ю британському виданню Wonderland, в якому розповів про своє творче життя.

Український співак Макс Барських в інтерв'ю британському виданню розповів, як карантин вплинув на творчу складову його життя.

Артист зізнався, що його продуктивність не постраждала, але пандемія підштовхнула його багато переосмислити: "У мене з'явилося більше вільного часу, який я провів зі своєю сім'єю і близькими, а також у надихаючих подорожах. Змінилася тематика моїх пісень, відбулася переоцінка цінностей. Я перестав поспішати і навчився бути в моменті "зараз", насолоджуватися тим, що мене оточує".

Крім того, артист пояснив, чим продиктовані зміни в його кар'єрі і звучанні, які почалися після прем'єри треку "Just Fly". За його словами, наразі він надихається музикою 1950-х - 1960-х років, чистотою і романтикою тієї епохи, і прагне передати схожі відчуття слухачам у своїй новій творчості.

Читайте такожВід ненависті до кохання: 5 зіркових пар, чиї стосунки почалися з презирстваЗа словами Барських, "Just Fly" була придумана ще в 2014-му році. Відома авіакомпанія запросила Макса створити їх саундтрек, але колаборація не відбулася, і пісня на роки залишилася в папці з невиданим матеріалом. 7 років потому інший великий авіаперевізник прийшов зі схожим запитом - і музикант вдихнув в "Just Fly" нове життя. За щасливим збігом, цей трек і запустив ланцюжок змін в настрої і творчості Барських: він скасував випуск раніше записаного альбому, щоб сісти за написання кардинально нового матеріалу.

"Just Fly" став не тільки поворотним моментом в кар'єрі Макса, але ще і синглом-рекордсменом. Днями стало відомо, що новорічна версія цієї пісні стала найбільш завантажуваним радіостанціями треком за тиждень з 13 по 19 грудня за версією TopHit.

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