Російський комік, який проживає майже два роки в Ізраїлі, Максим Галкін відповів на запитання шанувальників в Instagram і розповів, чи піде на фронт захищати Ізраїль.
За його словами, якби у нього був досвід і були якісь підстави, то він взяв би в руки зброю. Однак на даний момент він буде більш корисним в тилу.
"Якби я служив в армії Ізраїлю і були б хоча б якісь підстави, щоб я міг піти зараз захищати Ізраїль, я б пішов. Але у мене є можливість по-іншому підтримати країну. Я піду здавати кров, я буду допомагати", - сказав Галкін.
Він додав, що зараз всі ізраїльтяни згуртувалися воєдино. Вони не тікають зі своєї країни, а навпаки готові там залишатися і захищати її від бойовиків ХАМАСу. Тому, як продовжив Галкін, він вірить в перемогу Ізраїлю і пишається тим, що він ізраїльтянин.
"Я пишаюся тим, що я ізраїльтянин, і впевнений, що прийде час, коли я буду пишатися тим, що я - росіянин", - додав шоумен.
Нагадаємо, раніше в мережі "спливло" фото, на якому Галкін і Пугачова були помічені в аеропорту Ізраїлю Бен-Гуріон. РосЗМІ повідомляли, що вони, швидше за все, тікають з країни через війну.
Проте вже наступного дня Галкін спростував цю інформацію. Він повідомив, що з дружиною і дітьми залишається в Ізраїлі.