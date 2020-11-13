У Галкіна двоє дітей / instagram.com/maxgalkinru
Відомий шоумен Максим Галкін опублікував в Instagram фото зі своїми дітьми.
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На знімку комік і його діти Єлизавета і Гаррі купаються в басейні. Ймовірно, фото було зроблено ще влітку. І таким чином Галкін вирішив нагадати підписникам ті прекрасні теплі дні, до яких нам ще дуже далеко.
"Ваші крила за спиною", "Класні", "Син просто копія тата", "Кожен виглядає як окремий Всесвіт, і все ж разом", - написали фанати.
Нагадаємо, що Ліза і Гаррі були народжені сурогатною матір'ю для Максима Галкіна і Алли Пугачової.
Максим показав дітей / instagram.com/maxgalkinru
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