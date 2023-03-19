Вона вибачилася перед шанувальниками і командою.

Російська співачка МакЅим звернулася до шанувальників після зірваного концерту в Сочі. Вона сказала, що ніхто не застрахований від непередбачених обставин.

"Піднявся тиск, закрутилася голова, пропав голос. Обставини виявилися сильнішими за мене, була змушена віддати мікрофон звукорежисеру і залишити сцену. Кожному з вас будуть відшкодовані всі гроші, які ви витратили на концерт в Сочі", - написала співачка в Instagram.

Крім того, вона вибачилася перед шанувальниками і командою, яка готувала концерт.

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"Мені нелегко писати цей текст, але я щиро прошу вибачення у всіх, кого вчора підвела - у тих, хто готував концерт, у своєї команди, і найголовніше - у вас, мої улюблені глядачі. Спасибі всім, хто залишається небайдужим і надсилає мені слова підтримки. Дякую тим, хто вчора прийшов. Ви були поруч, вас було багато, і ваші очі горіли. Я пам'ятаю це і дуже ціную", - додала знаменитість.

МакЅим зірвала концерт в Сочі

Під час свого виступу МакЅим кинула мікрофон і пішла за лаштунки, нічого не сказавши своїм шанувальникам. При цьому вони вказали на дивну поведінку співачки - вона не потрапляла в ноти і мала такий вигляд, ніби була в стані алкогольного сп'яніння.

Пізніше директор співачки вийшов на зв'язок і повідомив, що їй просто стало зле. Тому вони були змушені зупинити концерт.

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