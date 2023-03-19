Глядачі вимагають повернути гроші за невдалий концерт.

Російська співачка МакЅим зірвала свій концерт в Сочі. Під час виступу на курорті "Роза Хутір" вона кинула мікрофон і втекла зі сцени.

Як повідомляє Telegram-канал SHOT, під час виконання хіта "Знаешь ли ты" співачка простягнула мікрофон глядачам. І якщо раніше вони підспівували знаменитості, то цього разу були обурені. А все тому, що МакЅим хрипіла, не потрапляла в ноти, та й в цілому її зовнішній вигляд залишав бажати кращого.

Через обурення публіки співачка кинула мікрофон і пішла за лаштунки. Глядачі вимагають повернути гроші за концерт.

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Пізніше директор співачки прокоментував інцидент:

"У момент початку концерту артистка почувалася зле. Це позначилося на якості заходу. Було ухвалено рішення про зупинку концерту. Всі квитки дійсні до повернення за місцем придбання".

Він додав, що зараз знаменитість перебуває під наглядом лікарів.

Нагадаємо, раніше співачка МакЅим здивувала "новим" обличчям.

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