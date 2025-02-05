Чоловік захищав Україну з 19 років.

На війні загинув військовий, поет та обранець принцеси-воїна Оксани "Ксени" Рубаняк – Максим "Єнот" Ємець. Чоловік служив в лавах української армії ще з 19 років.

Трагічну новину кулеметниця повідомила у своєму Facebook. Вона закликала підписників не турбувати її у цей складний момент та наголосила, що зараз їй не потрібні співчуття. Оксана та Максим познайомилися на одному з напрямків фронту. У них залишилося багато нереалізованих планів, зокрема, їхня мрія разом дожити до 60 років залишиться нездійсненою.

"Не так ми хотіли розповісти про нас, не так це все мало відбутися. Стільки нереалізованих планів, мрій. Будинок за містом, діти, сімʼя. І спільна старість понад 60 років, на менше ти не погоджувався. Впертий, як і я", – поділилася "Ксена".

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Більшість свого дорослого життя Ємець присвятив війні, захищаючи Україну від окупантів. Там він і побудував стосунки з Оксаною. Тривалий час військова приховувала їхні стосунки, але зараз вже після загибелі коханого, повідомила, що вони були разом.

"Ми зустрілись на одному з напрямків на фронті. Все сталося раптово і неочікувано. З нашої історії можна знімати фільм, але ми берегли все в таємниці до кінця. Ти заполонив собою мій простір, додав у життя відчуття безпеки, підтримки, кохання. Ти той, кого я чекала все своє життя. Ти робив мене щасливою, спокійнішою, жіночною, ти приймав мене абсолютно і підтримував у кожній справі. Ти вмів кохати так, як ніхто. Ти особливий, і я це постійно тобі повторювала. Твоє ставлення, життєві погляди, діяльність викликає тотальну повагу. Ти був воїном, про якого має дізнатися світ. Ти був борцем, віддав все своє життя війні. Я щиро захоплююся і поважаю твій шлях. Ти був тим, кому не байдуже, вкладався максимально у боротьбу, ти жив нею", – висловилася про коханого Рубаняк.

Вона розповіла, що захисник, окрім служби, займався у вільний час творчістю. Максим любив писати вірші про кохання, які присвячував обраниці. Дівчина вирішила продовжити справу загиблого та заявила, що видасть збірку з його віршами.

"Останній час жив творчістю. Я видам твою збірку, котра практично на фінальному етапі. Я розкажу про тебе світу. Я нестиму тебе у своєму серці, котре не бʼється з моменту твоєї загибелі. Зазвичай ми були на різних напрямках. Крім крайнього. Покровський. Він дав нам можливість частіше бачитись, але він в результаті назавжди забрав тебе. Я завжди з нетерпінням чекала нашої зустрічі, могла подолати пів країни до тебе, як і ти спішив до мене, часто ризикуючи, виїжджав небезпечними дорогами із лінії зіткнення, бо обіцяв приїхати. Кохаю тебе, мій всесвіте. Твоя Зіронька", – підсумувала Оксана.

Зазначимо, що "Єнот" служив у 24 окремій механізованій бригаді імені Короля Данила, а до цього у 10-й гірсько-штурмовій бригаді. На захист країни він став ще у 2014 році. За понад 10 років служби він воював в Іловайську та Дебальцевому. Поблизу Попасної військовий отримав осколкове поранення у шлунок та легеню. Але з часом йому вдалося відновитися й знову повернутися на фронт.

Нагадаємо, раніше на війні загинув український кінорежисер Станіслав Притула. Він служив у лавах ЗСУ з 2022 року, але 22 січня цього року його життя обірвалося.

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