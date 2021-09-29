Кріссі Тайген рік тому втратила дитину.

Американська модель і телеведуча Кріссі Тайген написала в Instagram несамовитий пост, в якому звернулася до своєї померлої дитини.

Нагадаємо, рік тому дівчина втратила дитину, бо її вагітність проходила дуже важко. Кріссі практично не можна було рухатися. Тоді вона дуже переживала і не могла впоратися зі своїми емоціями. Так триває і по сьогоднішній день.

"Рік тому ти заподіяв мені найбільший біль, який я тільки могла уявити, щоб показати мені, що я можу вижити у всьому, навіть якби я не хотіла цього. Мені не вдалося подбати про тебе, але ти приходив і йшов, щоб змусити мене полюбити себе і подбати про себе, тому що наші тіла дорогоцінні, а життя - це диво. Вони сказали мені, що буде легше, але я так цього і не відчула. Мама і тато люблять тебе вічно", - написала Кріссі.

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Тайген - ведуча шоу "Битва фонограм" спільно з Елел Кул Джеєм на одному з американських телеканалів. Крім телевізійної кар'єри вона також займається моделінгом. Кріссі вже встигла прикрасити собою обкладинки таких глянцевих видань як Maxim, Ocean Drive magazine, Cosmopolitan.

У вільний час Тайген любить готувати і писати. Вона є автором блогу, в якому ділиться рецептами страв про які дізналася подорожуючи по світу.

14 вересня 2013 року Тайген вийшла заміж за музиканта Джона Ледженда. Їх весілля відбулося в Комо, Італія. У подружжя є двоє дітей - дочка Луна Симона Стівенс і син Майлз Теодор Стівенс. Обидві дитини були зачаті за допомогою ЕКЗ. У серпні 2020 повідомила, що чекає на третю дитину, але 1 жовтня вагітність перервалася.

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Автор: Діана Могилєвич