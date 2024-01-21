Фото інстаграм Філіпа Коляденка

Український музикант, учасник гурту KADNAY та син відомих хореографів Олени та Дмитра Коляденків, Філ Коляденко, розповів історію, коли йому було соромно за зіркових батьків. Про це хлопець пригадав в шоу "Вдома поговоримо". 

Перший раз Філу не сподобалась поведінка батька у програмі "Фабрика зірок", де чоловік був у складі журі. 

"Мене так взбісило, коли батько там сидів в журі і у фіналі, де має комусь ставити оцінку, такий ср*в я на те шоу, дістає кросівок і ставить його на стіл. Говорить про кросівок, робить свою роботу, шоу якесь. І я сиджу в цей момент перед телевізором і такий: "О, Боже! Чому? Навіщо ти про кросівок? Там же людина, там вирішується людська доля. Чому ти не вдягнешся нормально?" - говорить Філ. 

Тоді йому було приблизно 15 років. Хлопець не міг втримати емоцій і поскаржився на тата своїй матері. 

"Мамо, я злий на батька. Чому він такий? Я чомусь не міг його прийняти", - сказав Коляденко.

А далі згадав історію, яка була пов'язана і з Оленою. Вони поїхали разом на збори від тенісної школи, коли він був підлітком. 

"Перший мій виїзд такий, типу школа тенісна, діти, їхні родичі, батьки. І мама вирішує саме перед поїздом, наче там за день, поголитися налисо", – розповів Коляденко.

Таким чином жінка ніби шукала себе та новий образ, проте на зборах такий її зовнішній вигляд здивував людей. 

"Я приїжджаю, а вона ще й ліфчики не носить. Всі ставилися до неї, як до сестри. Зараз мені було б це супер приємно. Тоді я думав: "Будь ласка, ні, це мама!" Я пам'ятаю, що важкувато було, але потім звик, що це мої батьки", - наголосив хлопець. 

Нагадаємо, епатажні та яскраві хореографи Дмитро та Олена Коляденки познайомилися на сцені бабусиного театру чоловіка, де жінка була реквізиторкою. Пара прожила разом 10 років, у 1993 році у них народився син Філіп. Як зазначає Дмитро, причиною їхнього розлучення стало бажання Олени мати більше свободи та розвивати власну творчість. 

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