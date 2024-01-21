Хлопець декілька разів не міг зрозуміти поведінку мами і тата.

Український музикант, учасник гурту KADNAY та син відомих хореографів Олени та Дмитра Коляденків, Філ Коляденко, розповів історію, коли йому було соромно за зіркових батьків. Про це хлопець пригадав в шоу "Вдома поговоримо".

Перший раз Філу не сподобалась поведінка батька у програмі "Фабрика зірок", де чоловік був у складі журі.

"Мене так взбісило, коли батько там сидів в журі і у фіналі, де має комусь ставити оцінку, такий ср*в я на те шоу, дістає кросівок і ставить його на стіл. Говорить про кросівок, робить свою роботу, шоу якесь. І я сиджу в цей момент перед телевізором і такий: "О, Боже! Чому? Навіщо ти про кросівок? Там же людина, там вирішується людська доля. Чому ти не вдягнешся нормально?" - говорить Філ.

Тоді йому було приблизно 15 років. Хлопець не міг втримати емоцій і поскаржився на тата своїй матері.

"Мамо, я злий на батька. Чому він такий? Я чомусь не міг його прийняти", - сказав Коляденко.

А далі згадав історію, яка була пов'язана і з Оленою. Вони поїхали разом на збори від тенісної школи, коли він був підлітком.

"Перший мій виїзд такий, типу школа тенісна, діти, їхні родичі, батьки. І мама вирішує саме перед поїздом, наче там за день, поголитися налисо", – розповів Коляденко.

Таким чином жінка ніби шукала себе та новий образ, проте на зборах такий її зовнішній вигляд здивував людей.

"Я приїжджаю, а вона ще й ліфчики не носить. Всі ставилися до неї, як до сестри. Зараз мені було б це супер приємно. Тоді я думав: "Будь ласка, ні, це мама!" Я пам'ятаю, що важкувато було, але потім звик, що це мої батьки", - наголосив хлопець.

Нагадаємо, епатажні та яскраві хореографи Дмитро та Олена Коляденки познайомилися на сцені бабусиного театру чоловіка, де жінка була реквізиторкою. Пара прожила разом 10 років, у 1993 році у них народився син Філіп. Як зазначає Дмитро, причиною їхнього розлучення стало бажання Олени мати більше свободи та розвивати власну творчість.

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