9-річна Клавдія Земцова росте копією своєї відомої матері.

Старша спадкоємиця Алли Пугачової Крістіна Орбакайте показала свою доньку Клавдію Земцову. Дівчинці 9 років, вона дуже схожа на свою матір і виглядає вельми скромною.

Знімком онучки Пугачової Орбакайте поділилася на своїй сторінці в Instagram.

На фото донька Орбакайте позує в білих шортах-бермудах і милій дитячій футболці без рукавів. Дівчинка відкрито посміхається на камеру. Помітно, що дитина рада прогулянці з матір'ю.

Фанати відзначили не тільки приємний зовнішній вигляд онучки Пугачової, але і те, як вона схожа на свою матір. Дівчинка росте досить високою і стрункою. У неї рівні ноги і гарна постава. Рідкісний знімок швидко "розлетівся" по фанатським паблікам, де зібрав масу компліментів на адресу Земцової.

"Мамині ніжки", "струнка фігурка", "росте модель", "копія мами", "яка милашка", - фанати оцінили знімок дочки Орбакайте позитивними коментарями.

Орбакайте нечасто показує фото своїх дітей. Співачка вважає за краще захищати спадкоємців від зайвої уваги преси, чого не скажеш про її матір - Аллу Пугачову. Примадонна і її чоловік Максим Галкін регулярно публікують фото своїх спільних дітей - маленьких Лізи та Гаррі.

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Автор: Іван Бойко