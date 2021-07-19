Російський шоумен Рустам Солнцев опублікував на своїй сторінці в Instagram фото співачки Алли Пугачової з голими ногами. Знімок сколихнув мережу, зовнішній вигляд Примадонни оцінили не всі коментатори.
На фото Пугачова зображена в концертному вбранні. Співачка одягнена в сорочку, під якою зовсім не видно, чи одягла Примадонна спідницю або штани. Своє вбрання артистка доповнила стильними аксесуарами: ременем на талії і сонцезахисними окулярами на ланцюжку.
Архівний знімок зроблений за часів, коли зірка ще була молодою, носила густу шевелюру і не робила пластичні операції.
"Соковита", "російська Джей Ло", "красива", "раніше було краще", "спідницю забула", "ніжки залік", "та взагалі вона раніше виглядала як продавчиня у м'ясному відділі", "жінка не вміє одягатися", - написали користувачі мережі під архівним фото Пугачової.
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