Співачка знялася в зухвалій фотосесії.

Українська співачка MARUV, яка останнім часом часто гастролює в РФ, знялася у фотосесії разом зі своїм чоловіком Олександром Корсуном.

Закохані позували на байку. MARUV постала в боді, латексній курточці і в масивних чоботях, а Олександр - в кофті, чорних штанях і шкіряній курточці.

Читайте такожСофія Ротару зараз і 50 років тому: як змінилася зірка (фото)На одному з фото Аня лежить головою до керма, а її чоловік - перед нею. Крім того, співачка розсунула ноги і зайняла пікантну позу. Зухвалості їх образу додали темні окуляри.

"Дуже красива пара", "Які ви космічні", "Просто неймовірні", "Вау, так брутально", "Вишукано", - захоплюються знімками шанувальники зірки.

Нагадаємо, раніше MARUV різко відповіла хейтерам після скандального відео з ласками.

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Автор: Діана Могилєвич