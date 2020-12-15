Співачка часто епатує публіку.

Українська співачка MARUV опублікувала в Instagram нову фотографію.

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На знімку вона позує, сидячи на диванчику біля ялинки. Вона повернулася спиною до камери, підігнула під себе ніжки і сіла на них. При цьому зірка одягла чорний напівпрозорий еротичний халатик, крізь який просвічувалася її попа. Також співачка заколола своє волосся бантиком.

"Ідеальний подарунок під ялинкою був би", "Упакуйте мені її", "Вау, дуже красива", - написали шанувальники.

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Автор: Діана Могилєвич