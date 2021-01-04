Співачка показала нове фото.

Українська співачка MARUV опублікувала в Instagram нову фотографію.

На знімку вона позує в сітчастому напівпрозорому комбінезоні з рюшами і трусиках із завищеною талією. Цікаво, що зірка так натягнула спідню білизну, що засвітила зону бікіні.

"Найкраща", "Королева", "Просто вогонь", - написали фанати.

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Автор: Діана Могилєвич