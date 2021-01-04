Співачка захопила мережу / instagram.com/maruvofficial
Українська співачка MARUV опублікувала в Instagram нову фотографію.
На знімку вона позує в сітчастому напівпрозорому комбінезоні з рюшами і трусиках із завищеною талією. Цікаво, що зірка так натягнула спідню білизну, що засвітила зону бікіні.
"Найкраща", "Королева", "Просто вогонь", - написали фанати.
Співачка захопила мережу / instagram.com/maruvofficial
Співачка захопила мережу / instagram.com/maruvofficial
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