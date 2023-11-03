Вона розповіла, що їм зараз важко знаходити спільну мову.

Телеведуча Маша Єфросиніна розповіла про проблеми у стосунках з чоловіком Тимуром Хромаєвим, який пішов на фронт добровольцем. За словами зірки, війна дуже змінила її чоловіка, тому вони не завжди можуть знайти спільну мову.

Як розповіла Єфросиніна на своєму YouTube-каналі, Хромаєв приїжджає зовсім іншою людиною. Вони часто сваряться. Справа дійшла до того, що пара вже обговорювала розлучення.

"Нам дуже з Тимуром важко. Ми розлучаємося щоразу, коли він приходить у відпустку. У перші три дні ми розлучаємося, тому що це приходить зовсім інша людина", - каже ведуча.

Вона додала, що від офіційного розлучення їх рятує тільки те, що раніше вони вже розлучалися, а потім знову зійшлися. Варто відзначити, що пара виховує двох дітей - дочку Нану і сина Олександра.

Крім того, в одному з інтерв'ю Єфросиніна сказала, що незважаючи на кризи у стосунках з чоловіком, вона дуже боїться його втратити.

Нагадаємо, Маша Єфросиніна розповіла, як ставиться до чоловіків-втікачів.

Вас також можуть зацікавити новини: