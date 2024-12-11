Маша Кондратенко підтримує стосунки лише із Настею.

Українська співачка Маша Кондратенко, яка запам'яталася глядачам участю у "Голосі країни", розповіла про свої стосунки з колишніми наставниками - Потапом та Настею Каменських. У відвертому інтерв'ю виданню "Фокус" вона зізналася, що підтримує зв'язок лише з Настею.

"Я не можу сказати, що ми активно спілкуємося з Настею Каменських, але ми завжди підтримуємо релізи одна одного, прем'єри. Я поважаю її як артистку, як співачку, вона дуже талановита, і я з дитинства любила її творчість", - поділилася Маша.

Цікаво, що у 2020 році, коли Маша брала участь у "Голосі країни", вона побувала у командах усіх чотирьох тренерів: Потапа, Насті Каменських, Монатіка та Дана Балана. Проте, як бачимо, тісні стосунки збереглися лише з Настею.

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Про причини відсутності спілкування з Потапом Маша не згадала. Можливо, це пов'язано з його тривалою відсутністю в Україні під час повномасштабної війни, яка викликала критику з боку деяких шанувальників та колег.

Хто така Маша Кондратенко

Маша Кондратенко - це українська співачка, яка стала відомою завдяки участі у вокальному шоу "Голос країни" у 2020 році. Маша має сильний та емоційний голос, який дозволив їй пройти до фіналу "Голосу країни".

Вона виконує пісні у різних жанрах, включаючи поп, соул та джаз. Маша пише власні пісні, які відрізняються щирістю та глибиною. Вона співпрацювала з такими відомими артистами, як NK (Настя Каменських) та POSITIFF.

Нагадаємо, Маша Кондратенко зізналася, чому видавала себе за Klavdia Petrivn.

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