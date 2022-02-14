Продюсер також розповів, які голоси шукає на проекті.

Український репер і продюсер Олексій Потапенко в ексклюзивному інтерв'ю УНІАН розповів, кого з тренерів дванадцятого сезону шоу "Голос країни" вважає своїм конкурентом, а також розповів, яких учасників хоче бачити у своїй команді.

За словами Потапа, в шоу він в першу чергу продюсер, а не артист. Тому воліє займатися своїми підопічними, а не конкурувати з іншими тренерами - Надею Дорофєєвою, Олею Поляковою та Святославом Вакарчуком.

"Я ні з ким не конкурую, адже я в першу чергу тренер-продюсер, а не тренер-артист. Іноді навіть відчуваю себе як у кріслі бізнес-класу, звідки я з цікавістю спостерігаю за тим, як мої колеги комунікують між собою", - сказав Потап.

Також він додав, що шукає в свою команду чесні голоси: "Я взагалі за чесну віддачу на сцені і в кожній секунді роботи артиста-вокаліста. За першими випусками сліпих прослуховувань ви, напевно, помітили, що хороші голоси розгортають практично всі крісла".

Нагадаємо, дочка Костянтина Меладзе спричинила фурор на шоу "Голос країни".

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