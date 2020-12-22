Маша показала нове фото.

Старша дочка Олі Полякової, Маша опублікувала в Instagram нову фотографію.

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На знімку дівчина постала в чорному худі і бейсболці. Також вона наверх кепки одягла капюшон від кофти. Крім того, Маша нафарбувала чорні стрілки і вії.

Маша запитала у фанатів, що для них було найболючіше. Багато відповідей були образливими на адресу молодої дівчини. Один з підписників написав, що найболючіше для нього "побачити фейс Маші". Інші підписники додали, що фото вийшло не дуже красивим.

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Автор: Діана Могилєвич