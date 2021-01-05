Маша Єфросиніна сумує за донькою.

Українська телеведуча Маша Єфросиніна вирішила відповісти фанатам в інста-сторіз на їхні запитання.

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Одна з підписниць запитала про те, як вчиться дочка Єфросиніної Нана. Відомо, що дівчинка полетіла на навчання в Канаду.

Під час відповіді на це питання Маша розплакалася і сказала: "Два дні мені здається, що я вмираю. Нічого не можу з собою зробити. Втім, це життя".

"Це нормально, ми повинні вчиться відпускати своїх дітей від себе. Не переживайте, все буде чудово", "Маша, якщо вашій дочці там добре, то треба радіти. Це не сто років тому, без зв'язку та відео. Як мінімум спілкування по відео, як максимум літак", - підтримали телеведучу фанати.

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Автор: Діана Могилєвич