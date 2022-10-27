Шанувальникам не сподобалася надмірна худоба телеведучої.

Українська телеведуча Маша Єфросиніна оприлюднила відео, на якому постала в чорному костюмі, але шанувальники звернули увагу на її надмірну худорлявість.

У коментарях її засипали повідомленнями про те, що у неї нездоровий зовнішній вигляд, і навіть можлива анорексія.

Що пишуть юзери Маші Єфросиніній

"Машенько, не ображайся, будь ласка, але худоба нездорова"

"У вас так скоро анорексія почнеться. Бережіть себе і своє здоров'я заради вашої родини"

"Старішою стала, можливо через переживання. Ніжки як у бабусі - палички і дірочка посередині"

"Машо, вже потрібно трохи набрати вагу"

"Ви таїте на очах, Машенько"

"Машо, якось переживаємо за вас! Бережіть своє здоров'я"

Відповідь Єфросиніної не змусила на себе довго чекати. Вона порекомендувала шанувальникам дивитися на себе в дзеркало, а не ставити їй різні діагнози.

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Що відповіла Маша Єфросиніна

"Шановні, дякую всім за приємні слова під попереднім постом, і щиро не дякую за всі діагнози, які ви мені поставили! Для цього у мене є лікарі! А ви підіть подивіться на себе в дзеркало і загляньте в свій холодильник - це і є ви! А це і є єдине, про кого треба сильно піклуватися", - написала Маша.

Вона додала, що після народження старшої дочки Нани схудла на 17 кіло, але навіть тоді її звинуватили в ліпосакції.

"Коли я схудла на 17 кг, народивши Нану, я прочитала в газеті припущення журналістки, що "Єфросиніна не народжувала, вона робила ліпосакцію, поки дитину їй виношувала сурогатна мати"... Відтоді пройшло вже 18 років. Газет вже майже не існує. А ось бажання людей обслюнявити чиюсь втрату або набір ваги залишається незмінним", - додала телеведуча.

Нагадаємо, раніше Маша Єфросиніна показала, як відзначила річницю весілля.

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