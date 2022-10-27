Українська телеведуча Маша Єфросиніна оприлюднила відео, на якому постала в чорному костюмі, але шанувальники звернули увагу на її надмірну худорлявість.
У коментарях її засипали повідомленнями про те, що у неї нездоровий зовнішній вигляд, і навіть можлива анорексія.
Що пишуть юзери Маші Єфросиніній
- "Машенько, не ображайся, будь ласка, але худоба нездорова"
- "У вас так скоро анорексія почнеться. Бережіть себе і своє здоров'я заради вашої родини"
- "Старішою стала, можливо через переживання. Ніжки як у бабусі - палички і дірочка посередині"
- "Машо, вже потрібно трохи набрати вагу"
- "Ви таїте на очах, Машенько"
- "Машо, якось переживаємо за вас! Бережіть своє здоров'я"
Відповідь Єфросиніної не змусила на себе довго чекати. Вона порекомендувала шанувальникам дивитися на себе в дзеркало, а не ставити їй різні діагнози.
Що відповіла Маша Єфросиніна
"Шановні, дякую всім за приємні слова під попереднім постом, і щиро не дякую за всі діагнози, які ви мені поставили! Для цього у мене є лікарі! А ви підіть подивіться на себе в дзеркало і загляньте в свій холодильник - це і є ви! А це і є єдине, про кого треба сильно піклуватися", - написала Маша.
Вона додала, що після народження старшої дочки Нани схудла на 17 кіло, але навіть тоді її звинуватили в ліпосакції.
"Коли я схудла на 17 кг, народивши Нану, я прочитала в газеті припущення журналістки, що "Єфросиніна не народжувала, вона робила ліпосакцію, поки дитину їй виношувала сурогатна мати"... Відтоді пройшло вже 18 років. Газет вже майже не існує. А ось бажання людей обслюнявити чиюсь втрату або набір ваги залишається незмінним", - додала телеведуча.
Нагадаємо, раніше Маша Єфросиніна показала, як відзначила річницю весілля.