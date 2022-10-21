Вони з Тимуром Хромаєвим офіційно перебувають у шлюбі вже 19 років.

Відома українська телеведуча Маша Єфросиніна розповіла, що нещодавно вони з чоловіком Тимуром Хромаєвим відсвяткували особливу дату - 19-ту річницю з дня їхнього одруження. У народі це називають "гранатовим" весіллям. Правда, як розповіла знаменитість, відзначали це свято трохи пізніше, адже не могли зустрітися.

Зворушливим відео, на якому Маша ніжно обіймає свого чоловіка, блогерка поділилася на сторінці в Instagram.

Відео дня

"Відсвяткувати 19-ту річницю шлюбу із запізненням в півтора місяці - це новий рівень наших з Тимуром стосунків... Загадали святкування 20-річного ювілею вчасно, в мирному Києві, в колі всіх наших друзів!" - повідомила Єфросиніна.

Зазначимо, у зв'язку з повномасштабним вторгненням РФ в Україну Маша Єфросиніна з дітьми виїхала з Києва. Тимур Хромаєв відправився добровольцем.

Нещодавно їй вдалося зустрітися з чоловіком у Польщі, куди він приїхав в якості волонтера, щоб забрати гуманітарну допомогу.

Нагадаємо, Єфросиніна розповіла про реакцію сестри з Криму на обстріли України.

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