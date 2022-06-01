Співачка сказала, що ідеально володіє українською, але в побуті говорить російською.

Українська співачка Слава Камінська, яка зараз поїхала з дітьми і мамою в Нідерланди, підняла питання мови. Раніше після одного інтерв'ю її почали хейтити нібито за те, що вона не хоче переходити на українську.

Зірка зазначила, що насправді державною мовою володіє добре і переходить на неї, коли є необхідність. У побуті ж спілкується російською, так як сама - одеситка, а там більшість людей говорять саме цією мовою. Свою думку Камінська озвучила в інтерв'ю "ЖВЛ".

"Я дуже добре говорю українською мовою, і не відмовляюся, коли це потрібно для моєї роботи. Я розумію, що є якісь квоти. Але я - одеситка, і моя рідна мова, якою я говорю з дитинства - російська. Це не мої проблеми, що якісь п ... розмовляють тією ж мовою, якою розмовляла я і 75% українського народу. Харків, Донецьк, Дніпропетровськ ... Можна говорити будь-якою мовою, головне - розуміти один одного", - сказала артистка.

Вона зазначила, що її мамі, як і більшості людей старшого покоління, вивчення іншої мови дається вкрай складно.

"Мені ще плюс-мінус можна якось вивчити. Моїй мамі 65, вона вийшла за мого тата заміж в Одесі, народила мене. І в Одесі ми теж говорили російською мовою. Вона не може в цьому віці вчити. Не може, не хоче і не буде!",- сказала Слава.

Артистка уточнила, що вже поступово переводить свою творчість на державну мову.

"Я люблю українську мову. Вона дуже мелодійна. Я навіть почала писати тексти і пісні українською, мені це подобається. Але в житті з друзями і дітьми я говорю російською", - резюмувала екс-солістка групи "НеАнгели".

Нагадаємо, Камінська оцінила нову супутницю свого колишнього чоловіка Едгара.

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