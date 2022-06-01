Українська співачка Слава Камінська, яка зараз поїхала з дітьми і мамою в Нідерланди, підняла питання мови. Раніше після одного інтерв'ю її почали хейтити нібито за те, що вона не хоче переходити на українську.
Зірка зазначила, що насправді державною мовою володіє добре і переходить на неї, коли є необхідність. У побуті ж спілкується російською, так як сама - одеситка, а там більшість людей говорять саме цією мовою. Свою думку Камінська озвучила в інтерв'ю "ЖВЛ".
"Я дуже добре говорю українською мовою, і не відмовляюся, коли це потрібно для моєї роботи. Я розумію, що є якісь квоти. Але я - одеситка, і моя рідна мова, якою я говорю з дитинства - російська. Це не мої проблеми, що якісь п ... розмовляють тією ж мовою, якою розмовляла я і 75% українського народу. Харків, Донецьк, Дніпропетровськ ... Можна говорити будь-якою мовою, головне - розуміти один одного", - сказала артистка.
Вона зазначила, що її мамі, як і більшості людей старшого покоління, вивчення іншої мови дається вкрай складно.
"Мені ще плюс-мінус можна якось вивчити. Моїй мамі 65, вона вийшла за мого тата заміж в Одесі, народила мене. І в Одесі ми теж говорили російською мовою. Вона не може в цьому віці вчити. Не може, не хоче і не буде!",- сказала Слава.
Артистка уточнила, що вже поступово переводить свою творчість на державну мову.
"Я люблю українську мову. Вона дуже мелодійна. Я навіть почала писати тексти і пісні українською, мені це подобається. Але в житті з друзями і дітьми я говорю російською", - резюмувала екс-солістка групи "НеАнгели".
Нагадаємо, Камінська оцінила нову супутницю свого колишнього чоловіка Едгара.
Вас також можуть зацікавити новини:
- Королева Єлизавета II потрапила в шторм на літаку: пілот приземлився з другої спроби
- Аня Трінчер зізналася, як війна вплинула на її стосунки з нареченим: "Часто сварилися"
- Зірка шоу "Орел і Решка" бідняків висміяв окупантів, які крадуть зерно і метал
- Камінська оцінила нову супутницю свого колишнього чоловіка Едгара: "дуже хороша дівчинка"