Олена Філонова вийшла на зв'язок з підписниками після похорону своєї подруги.

Українська телеведуча Олена Філонова вчора потрапила під роздачу через зйомки похорону своєї подруги. А вже сьогодні дівчина з'явилася в інста-сторіз і поскаржилася на погане самопочуття.

У кадрі Філонова постала з маскою на обличчі і розповіла, що має жахливий вигляд, та й на обличчі у неї почалися висипання. Дівчина пов'язує це з критичними днями і зі стресом, який пережила на похоронах.

"Виглядаю жахливо. Обличчя посипало. Набрякла. Намазалася всім чим тільки могла. Плюс супер дні почалися раніше через стрес. Мене трясе зсередини. Сподіваюся, ви мене розумієте", - підписала кадр Філонова.

Читайте також"Дуже скучив": чоловік-мільйонер зробив ведучій "Танців з зірками" розкішний сюрпризНагадаємо, раніше Олена Філонова, яка неодноразово піддавалася критиці через свою поведінку, шокувала шанувальників в черговий раз. Дівчина була присутня на похоронах своєї подруги і знімала все це на відео.

Хто така Олена Філонова

Олена Філонова - українська журналістка і телеведуча. Брала участь у таких програмах як "Ревізор"," Співають всі", а зараз веде свою програму "Реальне життя" на телеканалі LIVE. У 2020 році несподівано для всіх заявила про участь у виборах мера Києва.

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Автор: Діана Могилєвич