Олена Філонова спантеличила своїм вчинком.

Українська телеведуча Олена Філонова, яка неодноразово піддавалася критиці через свою поведінку, спантеличила в черговий раз. Дівчина була присутня на похоронах своєї подруги і знімала все це на відео.

"Померла наша дівчинка, Ірочка. Спочивай з миром, рідна. Нехай там тобі буде краще. Нескінченно любимо, будемо пам'ятати. Я пам'ятаю, як ти сильно хотіла собаку, ми ще говорили, що тобі стане краще, ти одужаєш і я подарую тобі її. Якою ж ти була світлою, доброю, відкритою до людей, допомагала дітям і сама була мамою 4-х дітей. Не вистачає сил описати, якою ти була прекрасною. Але ми будемо пам'ятати тебе завжди. Світла пам'ять. Шок. Не вірю, що пишу це", - написала Філонова.

Крім того, Філонова показала, як опускали труну в землю і навіть встигла сфотографуватися з квітами на тлі кладовища. Шанувальники зірки прийшли в жах від її вчинку і розкритикували її. Але у Філонової знайшлося, що їм відповісти.

"Я маю право говорити про такі моменти, про які в нашому суспільстві не прийнято. Я не танцюю на кістках, я говорю так, як є. Кажу відкрито з болем в душі. А ви не в праві мене засуджувати. Мені боляче", - додала Філонова.

Хто така Олена Філонова

Олена Філонова - українська журналістка і телеведуча. Брала участь у таких програмах як "Ревізор"," Співають всі", а зараз веде свою програму "Реальне життя" на телеканалі LIVE. У 2020 році несподівано для всіх заявила про участь у виборах мера Києва.

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Автор: Діана Могилєвич