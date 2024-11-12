Знаменитість продемонструвала свій округлий животик на пікантному знімку.

Відома американська акторка та модель Меган Фокс повідомила, що вагітна четвертою дитиною. 38-річна зірка опублікувала відверту світлину, якою і повідомила, що готується знову стати мамою.

Радісною звісткою знаменитість поділилася у своєму Instagram. Батьком майбутнього малюка стане обранець акторки – 34-річний репер Machine Gun Kelly, він же Колсон Бейкер.

У соцмережі Меган опублікувала відвертий знімок, на якому похизувалася своїм вагітним животиком. На камеру модель позувала повністю оголеною. Її тіло було облите чорною фарбою. До слова, на кадрі вона позначила свого коханого Бейкера, тим самим підтвердивши, що саме він стане батьком її дитини.

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"Нічого насправді не втрачено. З поверненням", – лаконічно підписала кадр Фокс, а також поділилася ще одним знімком, на якому показала позитивний тест на вагітність.

Зазначимо, що це буде перша спільна дитина в пари. Меган вже виховує трьох синів Нова, Бодхі та Джорні від колишнього чоловіка Браяна Остіна Гріна. А в Machine Gun Kelly є 15-річна донька Кессі від попередніх стосунків.

Що відомо про стосунки Фокс та Бейкера

Знаменитості познайомилися на зйомках фільму "Північ на злаковому полі" у 2020 році. Вже за рік закохані оголосили про заручини. Вони планували організувати весілля, але воно так і не відбулося.

Приблизно рік тому стало відомо про кризу у стосунках зірок. Шанувальники навіть підозрювали Бейкера у зраді. Однак пізніше Фокс спростувала чутки. Також існують припущення, що проблеми у стосунках виникли через наркотичну залежність чоловіка. Вони протягом тривалого часу відвідувала психолога, аби врятувати стосунки.

Крім того, минулого року Меган втратила дитину. У неї стався викидень на 10 тижні вагітності. Втрата малюка стала дуже болісною для Фокс і вона називала цей період найскладнішим у своєму житті.

У березні цього року вони розірвали заручини, але продовжували перебувати у стосунках. Закохані навіть робили паузу, аби зберегти почуття та знову бути разом. Ймовірно, зараз у взаєминах репера та акторки немає проблем і їм вдалося подолати кризу.

Нагадаємо, раніше Меган Фокс після скасованого весілля дала пораду жінкам. Акторка переконана, що головною місією чоловіків є моральне виснаження жінки.

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