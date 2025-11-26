Стилісти заявляють, що герцогиня взяла одяг без дозволу.

Герцогиня Сассекська Меган Маркл отримала неочікувані звинувачення у свій бік. Зірку підозрюють у крадіжці сукні, вартістю 1700 доларів.

Як повідомляє People, нещодавно Маркл з'явилася у дизайнерській сукні Galvan "Ushuaia" для анонсу святкового випуску свого авторського шоу "З любов'ю, Меган". Стилісти звинуватили її у використанні коштовного одягу без наданого на те дозволу.

Утім, команда Меган рішуче відкинула подібні закиди, наголосивши, що всі пункти контракту були дотримані:

"Натяк на те, що будь-які речі були взяті без повного відома та згоди стилістів на знімальному майданчику або їхніх відповідних команд, є не тільки категорично неправдивим, але й вкрай дискредитуючим. Усі речі були збережені з повним дотриманням прозорості та відповідно до контрактних домовленостей".

Речник Маркл додав, що у шоубізнесі - це звична практика, коли зірки зберігають речі після фотосесій або зйомок. Іноді, за його словами, це роблять, аби запобігти перепродажу одягу. Зокрема, він згадав аукціони з королівськими речами.

Варто зазначити, що, отримавши королівський титул, Меган взагалі заборонялося брати речі безкоштовно. Тобто всі витрати, в тому числі й на одяг, були покриті королівською родиною.

До слова, раніше мережі сколихнула новина про повернення Меган Маркл у кіно. Зокрема, на це відреагував принц Гаррі.

