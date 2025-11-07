За чутками, не всі в королівській родині зраділи такому рішенню.

Принц Гаррі відреагував на повернення Меган Маркл до акторської діяльності, яку вона ставила на паузу. Чоловік підтримав свою зіркову обраницю.

44-річна Меган Маркл повертається в кіно. Вона зіграє саму себе у новому фільмі від студії Amazon "Близькі особисті друзі". Ця роль знаменує повернення королівської особи до її першочергової професії

Однак, не всі сприйняли цю новину із захватом. Деякі - захейтили герцогиню Сассекську за таке рішення. Ба більше, у мережі поширилися чутки про те що королівська родина може позбавити Меган титулу.

Утім, чоловік Меган - принц Гаррі - очевидно, підтримує її в усьому. За інформацією джерел британського видання Mirror, він позитивно відреагував на поновлення акторської діяльності Маркл.

"Принц Гаррі, звичайно, дуже підтримує її і просто хоче, щоб Меган робила все, що приносить їй радість", - зазначив інсайдер.

На думку Гаррі, повернення Меган до акторства - це найщиріше рішення, яке прийняла його дружина після того, як вони залишили королівську родину.

Варто зазначити, що знімання фільму "Близькі особисті друзі" пройде в рідному для Маркл Лос-Анджелесі, а ця роль стане першою після восьмирічної перерви та весілля з принцом Гаррі.

