Біографією колишньої актриси зацікавилися справжні акули пера.

Життя принца Гаррі і його дружини Меган Маркл все більше цікавить громадськість. Члени королівської сім'ї зробили кілька нестандартних вчинків, які привернули багато уваги.

Читайте такожМеган Маркл розповіла про таємне вінчання з принцом ГарріОсобливо активно про герцогів Сассекських заговорили після того, як вони дали відверте інтерв'ю Опрі Вінфрі. Не всі повірили словам Меган Маркл, тому біографією колишньої актриси зацікавилися справжні акули пера.

Так, в мережі з'явилася інформація про те, що скандальний письменник Том Бауер вирішив написати викриваючу біографію дружини принца Гаррі. Для написання цієї книги автор обіцяє поспілкуватися з усіма людьми, що оточували знамените подружжя, щоб зібрати якомога більше інформації про те, що собою являє Меган.

Том Бауер заявив, що на це йому буде потрібен рік, за який він поговорить як з друзями Маркл, так і з її ворогами. Гонорар, який отримає автор, поки не розкривають, але вже з'явилися чутки, що це буде сума з шістьма нулями.

Письменник відомий своєю любов'ю до скандальних епізодів, які відбувалися в житті зірок. За свою роботу Том Бауер отримав прізвисько "токсичний автор". За словами інсайдера, письменник припускає, що Меган відмовиться з ним співпрацювати, проте це тільки додасть інтересу. "Виходу цієї книги Меган буде боятися. Том раніше працював з деякими зі своїх підопічних. Але йому абсолютно ясно дали зрозуміти, що з Меган це не пройде. Вона не хоче в цьому брати участь», - уточнило джерело, передає popcornnews.

Автор очікує, що книга стане справжньою бомбою. Вже зараз видавництва почали вести війну за право випустити книгу, яка ще навіть не написана.

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Автор: Ірина Погоріла