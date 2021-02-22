Герцог і герцогиня Сассекські офіційно повідомили, що не повернуться в королівську сім'ю.

Королева Єлизавета II, поспілкувавшись з онуком принцом Гаррі, повідомила йому, що, відмовившись від роботи в королівській родині, неможливо продовжувати виконувати обов'язки, які пов'язані з життям державної служби.

Читайте такожПринц Гаррі і Меган Маркл офіційно заявили, що не повернутися в королівську сім'юУ зв'язку з цим всі почесні військові звання і королівське заступництво герцога і герцогині будуть повернуті Її Величності.

На ділі виявилося ж, що Гаррі і Меган залишаться покровителями деяких приватних організацій. Герцогиня Сассекська залишиться покровителем Smart Works (організація допомагає підбирати одяг для жінок, які готуються до співбесіди) і благодійної організації Mayhew (яка допомагає тваринам), повідомляє ТСН з посиланням на Daily Mail.

"Ми раді підтвердити, що герцогиня Сассекська залишиться покровителькою Smart Works. Ми вдячні їй за все, що вона зробила для підтримки наших підопічних, і з нетерпінням чекаємо спільної роботи в майбутньому", - йдеться в заяві організації.

Подружжя також залишаться покровителями wellchild - організації, що підтримує дітей, які страждають серйозними захворюваннями.

Принц Гаррі як і раніше буде патронувати благодійний фонд The Invictus Foundation, одним із засновників якого він є. Також він залишиться президентом благодійної організації Sentebale і збереже посаду в меморіальному фонді Генрі ван Страубензі та організації Rhino Conservation Botswana.

Колишній солдат Гаррі, який служив на передовій в Афганістані, більше не є капітаном-генералом морської піхоти, почесним командиром ВПС бази Королівських ВПС Хонінгтон або почесним головнокомандувачем малих кораблів Королівського військово-морського командування. Йому також довелося відмовитися від посади президента Фонду Королівської Співдружності.

При цьому герцог більше не буде покровителем футбольного союзу регбі і Футбольної ліги регбі - патронажів, які він перейняв у королеви. Гаррі також більше не є покровителем Благодійного фонду Лондонського марафону.

У 2019 році королева Єлизавета II передала Меган два королівських патронажі, але герцогиня позбавляється їх - Королівського Національного театру і асоціації університетів Співдружності.

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Автор: УНІАН