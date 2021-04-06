Британський журналіст і телеведучий Пірс Морган заявив, що Меган Маркл навмисно виставила себе жертвою в інтерв'ю Опрі Вінфрі. Він додав, що як мінімум 17 тверджень герцогині Сассекської є або повністю помилковими, або перебільшеними, або недоведеними.
Як пише Daily Mail, за словами інсайдерів, Морган не уточнив, що саме було неправдою в словах Маркл, проте зазначив, що герцогиня і її чоловік назавжди втратили його довіру.
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"Я не розумію, чому я повинен вірити людям, які не говорять правду. Все це було наклепом на адресу королівської сім'ї і моєї країни", – сказав телеведучий.
Як відзначають інсайдери, раніше дійсно деякі з тез, що висувалися Маркл в інтерв'ю, були спростовані. Як з'ясувалося, Меган збрехала Вінфрі, стверджуючи, що вже була дружиною Гаррі, коли йшла до вівтаря в каплиці Святого Георгія. Архієпископ Кентерберійський спростував її заяву.
Герцогиня обурювалася тим, що її сина Арчі позбавили королівського титулу. Але згідно з протоколом, тільки діти прямого спадкоємця на престол можуть мати право на титули.
Маркл також скаржилася, що її не випускали з палацу. Однак герцогиня їздила в приватні поїздки, в тому числі в Нью-Йорк на baby shower.
Скандальне інтерв'ю Меган Маркл і принца Гаррі: що відомо
- В інтерв'ю Опре Маркл повідомила, що до того, як вони з чоловіком ухвалили рішення відмовитися від виконання королівських обов'язків, її відвідували думки про самогубство. За словами жінки, адміністрація палацу не надала їй належної допомоги.
- Крім того, вона натякнула на расизм у британській королівській родині. За її словами, ще під час першої вагітності деякі представники династії були стурбовані через колір шкіри майбутнього малюка.
- Британська королівська сім'я відреагувала на скандальне інтерв'ю герцогів Сассекських.
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