23 жовтня подружжя відзначало шосту річницю весілля.

Популярна співачка Віра Брежнєва і продюсер Костянтин Меладзе 23 жовтня 2015 року таємно одружилися в Італії. Відтоді вони вже не приховують свої стосунки, разом проводять час і діляться з підписниками радісними моментами зі спільного життя.

Цього разу Віра не тільки зворушливо висловилася про свого чоловіка, але і похвалилася його дорогим подарунком. У кадрі закохані сидять в машині. Костянтин поклав руку Вірі на ногу, а вона накрила її своєю долонею.

"Роблячи це фото вчора вранці просто в гарному настрої, я ще не знала, що чоловік зробить мені сюрприз і ввечері, після двох перельотів, я опинюся в його обіймах, ми будемо святкувати наше свято разом і я буду абсолютно щасливою. Кохання врятує світ", - написала Віра.

Також на знімку вона засвітила діамантову обручку-змійку від всесвітньо відомого бренду Bulgari, яку їй подарував Меладзе. Відзначимо, вартість цієї обручки сягає 637 тисяч 744 гривні.

"Як мило", "Вау! Стільки років і все ще є сюрпризи", "Як класно отримувати такі сюрпризи", "Кохайте один одного", - пишуть шанувальники.

Читайте такожКухар, Горбачова, Саліванчук: хто із зірок влаштовує скандали чоловікам за "лайки" в InstagramНагадаємо, раніше Віра Брежнєва похизувалася розкішною фігурою в спокусливому вбранні.

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Автор: Діана Могилєвич