37-річна актриса перебуває на останніх місяцях вагітності.

Зірка популярного турецького серіалу "Величне століття" Мер'єм Узерлі знову порадувала шанувальників, опублікувавши нове фото.

Читайте такожЗірка "Величного століття" Мер'єм Узерлі постала в чуттєвому образіНа чорно-білому знімку, автором якого став фотограф MUPortrait, актриса позувала, демонструючи великий живіт.

Мер'єм зображена на вулиці в теплому одязі. Вона одягла кумедний светр з малюнком, шапку, пуховик і лосини. Мер'єм розстебнула пуховик, таким чином показуючи живіт.

Крім того, зірка виклала ще одне фото. Це портретний знімок, на якому видно, що актриса не нанесла жодного граму косметики, а вирішила похвалитися своєю природною красою.

Мер'єм Узерлі живе в Берліні і виховує 6-річну доньку Лару від попередніх відносин з турецьким бізнесменом Джаном Атешем. Зараз вона вагітна вдруге і перебуває на останньому триместрі. Ім'я батька дитини вона не називає, але зізналася, що він зробив їй пропозицію, тому скоро вони узаконять свої стосунки. Також знаменитість трохи перекваліфікувалася в бізнес-леді і відкрила кафе, де продають каву і шоколадні солодощі, передає ТСН.

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Автор: УНІАН