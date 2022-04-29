Гра розпочалася з гімну України, який зворушливо виконала співачка Michelle Andrade.

Сьогодні, 28 квітня, у Загребі, Хорватія, відбувся вже пʼятий благодійний футбольний матч київського "Динамо" з серії Match for peace #StopWarInUkraine. Суперником підопічних Мірча Луческу цього разу став хорватський клуб "Динамо Загреб".

Матч завершився внічию з рахунком 2:2.

Гра розпочалася з гімну України, який зворушливо виконала співачка Michelle Andrade.

У перерві між таймами Michelle Andrade для тисяч гостей стадіону та телеглядачів заспівала вже легендарну стрілецьку пісню, яка стала символом українського спротиву та героїзму у війні з рф, – "Ой у лузі червона калина".

Традиційно, організацією виступів займалася команда 1+1 media і Департамент великих шоу, режисерами заходу є TRI Directions — Наталія Лисенкова, Наталія Ровенська та Марія Григоращенко, які відомі своїми постановками для всесвітньо відомих артистів.

Коментували матч для українських глядачів спортивні журналісти Володимир Зверов та Олександр Мельниченко.

Виручені від продажу квитків гроші, а також донати, які надходили упродовж телевізійної трансляції, будуть спрямовані на вирішення найбільших гуманітарних проблем, що виникли через повномасштабну війну рф в Україні. Зокрема, кошти безпосередньо потраплять на рахунки Міністерства соціальної політики України і підуть на задоволення продовольчих потреб та облаштування місць розміщення біженців та громадян, які у зв’язку з бойовими діями залишили місце свого проживання, забезпечення їх одягом та взуттям, надання ліків та медичних препаратів; забезпечення населення товарами першої необхідності, надання одноразової грошової допомоги, задоволення інших першочергових потреб життєдіяльності людини тощо.

Наступний матч у межах благодійної ініціативи Match for peace #StopWarInUkraine відбудеться у середу, 4 травня, у Швейцарії з ФК "Базель". Як і раніше, в Україні подію транслюватимуть мовники 2+2, 1+1 International, Динамо Київ TV, М1, платформи онлайн-телебачення 1+1 Video, Київстар ТБ, Vodafone TV, YouTube-канали FootballHub, "Динамо", ТСН та УНІАН. А детальна інформація щодо запланованих заходів розміщена на спеціальному сайті події за цим посиланням.

Ініціатори проєкту Match for peace #StopWarInUkraine — футбольний клуб "Динамо" та один з найбільших медіахолдингів у Східній Європі 1+1 media. Проєкт реалізується за сприяння Міністерства закордонних справ України, Міністерства культури та інформаційної політики України та Міністерства соціальної політики України. Співорганізатором благодійного туру є Максим Радуцький.

Усі фінансові витрати в межах проєкту покриває футбольний клуб "Динамо Київ".

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