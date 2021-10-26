Міхалок зазначив, що ніякого значення конфлікту не надавав.

Лідер "Brutto Nostra", білоруський рок-співак Сергій Міхалок звернувся до фанатів гурту у зв'язку з інцидентом на концерті музикантів у Полтаві.

На записаному чотирихвилинному відео Міхалок спробував пояснити свої дії.

Він зазначив, що відео не є "якимись коментарями" для широкої громадськості, тому що він "не розмовляє ні з курками, ні з півнями".

Свої концерти Міхалок назвав "інтерактивним шоу" з "музичною ексцентрикою". Якраз в момент виконання "гарячого соло" когось із музикантів, він підійшов до людей біля сцени. Ті, за словами лідера Brutto, були "під сливою" й імітували нудьгу.

"Я думаю: ого. Ну я вас вже і не відпущу. Я став трохи підчіплювати... Дивлюся, охорона вже почала виводити одного "швайка". Думаю, от чорт! Я кажу: давайте його на сцену сюди з гітарою! Зараз я влаштую дуель. Чувак виходить на сцену, а я в вушних моніторах. Розумію, що він щось грубе кричить, але слів не можу розібрати", – розповів Міхалок.

Після чого Міхалок вдарив нетверезого глядача.

"Ну, імідж дозволяє. Fight, і всі справи ... Я тихенько його буцнув. Він навіть більше там не від удару, він... не буду відмазуватися, "дав бичка", у нас це називається", – сказав музикант.

Після бійки Міхалок пішов вести шоу далі. Він зауважив, що ніякого значення конфлікту не надавав, оскільки потерпілий ніяких претензій не висловлював, а продовжував сидіти в залі.

Бійка на концерті Міхалка у Полтаві

Міхалок вилаяв чоловіка, який вийшов на сцену під час його концерту в Полтаві. Співак вдарив невідомого і грубо з ним спілкувався. Зокрема, він почав запитувати, чи є у людини квиток на його виступ.

Виявилося, чоловік не заплатив за концерт Міхалка, що сильно розлютило екс-лідера групи "Ляпіс Трубецкой".

Правоохоронців на місце інциденту викликали очевидці. Як з'ясувалося пізніше, постраждалий чоловік навідріз відмовився писати заяву на Міхалка. За фактом конфлікту відкрито кримінальне провадження за статтею "хуліганство" Кримінального кодексу України.

Автор: Яна Ставська