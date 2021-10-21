За фактом інциденту відкрито кримінальне провадження.

У поліції відреагували на інцидент у Полтаві, де соліст гурту Brutto та екс-лідер колективу "Ляпіс Трубецкой" Сергій Міхалок вдарив чоловіка на своєму концерті.

Як пише "Сьогодні", правоохоронців на місце інциденту викликали очевидці. Як з'ясувалося пізніше, постраждалий чоловік навідріз відмовився писати заяву на Міхалка. За фактом конфлікту відкрито кримінальне провадження за статтею "хуліганство" Кримінального кодексу України.

"Якщо буде встановлена вина учасника інциденту, музиканта, то йому загрожує штраф від 8500 гривень або обмеження волі до 5 років",- повідомив речник поліції Полтавської області Юрій Сулаєв.

Як повідомляв УНІАН, Міхалок вилаяв чоловіка, який вийшов на сцену під час його концерту в Полтаві. Співак вдарив невідомого і грубо з ним спілкувався. Зокрема, він почав запитувати, чи є у людини квиток на його виступ. Виявилося, чоловік не заплатив за концерт Міхалка, що сильно розлютило екс-лідера групи "Ляпіс Трубецкой".

Гурт "Ляпіс Трубецкой" підтримував Революцію гідності в Україні. А їхня пісня "Воїни світла" стала одним з неофіційних гімнів Майдану.

У рідній Білорусі група "Ляпіс Трубецкой" вже давно була в "чорному списку" музикантів, які не мають права виступати на території країни.

У серпні 2020 року Міхалок отримав звання Заслуженого артиста України.

Автор: Віолетта Орлова