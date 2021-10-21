Публіка бурхливо відреагувала на витівку артиста. Глядачі стали вигукувати образи на адресу Міхалка і вимагали, щоб той пішов зі сцени.

Соліст групи Brutto та екс-лідер колективу "Ляпіс Трубецькой" Сергій Міхалок вилаяв чоловіка, який вийшов на сцену під час його концерту в Полтаві. Співак вдарив невідомого і грубо з ним спілкувався.

Інцидент зняли на відео, ролик вже опублікували в Telegram-каналі "Всевидюче око".

Так, під час концерту, який давав Міхалок, на сцену вийшов невідомий чоловік з гітарою. Співак агресивно відреагував на таку витівку і почав грубо питати, чи є у людини квиток на його виступ. Виявилося, чоловік не заплатив за концерт Міхалка, що сильно розлютило екс-лідера групи "Ляпіс Трубецкой".

"Покажи квиток! Як ти сюди потрапив, на кулі?! Покажи квиток, Я тобі кажу", - гнівно запитував Міхалок у розгубленого чоловіка.

Чоловік намагався дати артисту гроші і сказав, що тепер його можуть побити інші глядачі концерту. Це лише ще більше розохотило співака, він знову вилаяв невідомого і почав хапати його за одяг. Після цього Міхалок різко вдарив чоловіка своєю головою.

Публіка бурхливо відреагувала на витівку артиста. Глядачі стали вигукувати образи на адресу Міхалка і вимагали, щоб той пішов зі сцени. У відповідь на це співак намагався кидатися на фанатів, проте його утримувала охорона.

Навіщо чоловік пробрався на сцену і що він хотів від Міхалка - не повідомляється. Крім цього, досі залишається неясним, чи буде співак відповідати за свій вчинок та чи заявить на артиста потерпілий.

Сергій Міхалок та його творчість в Україні: що відомо

У травні 2015 року музикант і його продюсер Азізбекян захотіли отримати право на постійне проживання в Україні, не відмовляючись від білоруського громадянства. Міхалок пояснював, що підтримка групою "Ляпіс Трубецкой" революційних подій в Україні негативно і вороже сприймається владою Білорусі та Росії, які створюють перешкоди для повноцінного творчого процесу.

Гурт "Ляпіс Трубецькой" підтримував революцію гідності в Україні. А їхня пісня "Воїни світла" стала одним з неофіційних гімнів Майдану.

У рідній Білорусі група "Ляпіс Трубецькой" вже давно була в "чорному списку" музикантів, які не мають права виступати на території країни.

У серпні 2020 року Міхалок отримав звання заслуженого артиста України.

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Автор: Поліна Кузенко