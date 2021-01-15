Раніше лікарі сказали 34-річній артистці, що вона не зможе мати дітей.

Українська співачка і актриса Міка Ньютон, яка живе і працює в США, у вересні минулого року вперше розповіла, що боролася з раком яєчника.

Читайте такожВідома українська співачка розповіла, як пережила онкологіюТепер артистка поділилася з шанувальниками знімком, на якому зображена на лікарняному ліжку. Під фото Міка розповіла про той непростий час. За словами співачки, тоді лікарі сказали їй, що у неї рак яєчників третьої стадії.

"Вони сказали, що мені знадобиться 12 курсів хіміотерапії але найсерйознішою новиною було те, що я ніколи не зможу бути мамою. Не думаю, що у мене коли-небудь знайдуться слова, щоб описати все те, через що ми пройшли... Але сталося диво! Через тиждень прийшли аналізи, які показали, що у мене перша стадія, тому в один прекрасний день у мене ще буде шанс завагітніти. Ніколи не відмовляйтеся від своєї мрії. Молитви і позитивні думки зцілюють!",- написала артистка.

Хто така Міка Ньютон

Міка Ньютон, справжнє ім'я якої Оксана Грицай, народилася 5 березня 1986 року в місті Бурштин Івано-Франківської області.

У 2001 році Оксана переїхала до Києва і вступила до Київського державного коледжу естрадного та циркового мистецтва, на відділення естрадного вокалу. У 2002 році вона перемогла на фестивалі «Чорноморські ігри» в Скадовську. На переможницю звернув увагу продюсер Юрій Фалеса. Саме він придумав для співачки псевдонім Міка Ньютон.

26 лютого 2011 року Ньютон перемогла у фіналі українського національного відбору на конкурс пісні Євробачення 2011. 12 травня Міка Ньютон виступила під шостим номером у другому півфіналі Євробачення в Дюссельдорфі і отримала право брати участь у фіналі, який відбувся 14 травня. У фіналі Євробачення 2011 з піснею Angel співачка посіла 4 місце, набравши 159 балів.

У грудні 2018 року вийшла заміж за власника американського модельного агентства Saint Agency Кріса Сааведра.

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Автор: Ірина Погоріла