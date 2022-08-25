З перших днів війни відомий блогер взяв у руки зброю і ніс службу на Київщині.

Відомий блогер і телеведучий, а також головний герой дев'ятого сезону шоу "Холостяк" на СТБ Микита Добринін відповів, чи служить він зараз в рядах ТРО ЗСУ. Відразу після повномасштабного вторгнення він пішов добровольцем захищати свій регіон, нерідко показував у себе в блозі деякі "робочі" моменти, проте зараз перестав.

У Instagram підписники запитали у Микити, де він і чому не служить. Добринін відповів, що ніс службу в найбільш напружені для Києва та області місяці.

"Перші півтора найнапруженіші місяці був у ТРО. Взяв у руки автомат з першого дня, пішов під Києвом на пост. Без вагань. Ловили ДРГ, сторожив поля і ліси. Є що згадати", - поділився блогер.

Однак коли ситуація в регіоні змінилася, їх зміни розпустили. Тепер він займається волонтерством.

"Коли ситуація змінилася, і всі позиції зайняли в більшості своїй поліція і ВСУ, наші зміни розпустили. Зайнявся волонтерством і допомагаю армії", - резюмував Микита Добринін.

Нагадаємо, раніше телеведучий Добринін розповів про пережитий жах.

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