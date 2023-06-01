Актриса народилася у Києві, проте рік свого життя провела у Дніпрі.

Відомій актрисі Міллі Йовович присвятили незвичайну інсталяцію у Дніпрі. Там вона колись жила, коли була маленькою.

Зірка Голлівуду народилася у Києві, її мати - акторка Галина Логінова, а батько - лікар Богдан Йовович. У Дніпрі ж вона провела приблизно один рік, коли ще ходила до дитячого садочка та жила з бабусею, повідомляє ТСН.

Автори інсталяції, яку можна знайти на Містецькому провулку, захотіли залишити згадку про цей період життя актриси. Тому вони знайшли старезний горщик та дверцята від шафки, які у ті роки були у дитсадках.

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"Чотири роки їй було. Власне, ми шукали такий радянський горщик спеціально, радянський шматок шафки, щоб показати ще ту епоху, яку вона застала. І в яку ходила", - розповів про ідею створення інсталяції член ради Мистецького провулка Сергій Бурбело.

Ця незвичайна згадка про Йовович з'явилася у рамках проекту "Культурна столиця". Його керівник Григорій Гельфер розповів, що актриса, на його думку, точно не стане ображатися. Він зазначив, що у Йовович є почуття гумору.

"В неї, на мій погляд, дуже нормальне почуття гумору. Вона буде ставитися нормально. А може, приїде у Дніпро сфотографуватися", - розповів керівник проекту.

Як Мілла Йовович підтримала Україну

Актриса підтримує Україну та виступає проти війни. Влітку 2022 року Йовович звернулася до громадян нашої країни. Вона подякувала за відчайдушну боротьбу і самовідданість.

Окрім цього, Йовович не мовчить про російську агресію. Вона емоційно реагувала на один з обстрілів України. За словами актриси, її серце з народом.

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