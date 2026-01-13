'Закінчилися всі відстрочки': популярний український репер мобілізувався до 'Азову'

Співак каже, що не хоче ухилятися.

Український репер Міша Правильний мобілізувався до батальйону "Нахтіґаль" 20-ї бригади оперативного призначення "Любарт" 1-го корпусу Національної гвардії України "Азов".

Про це виконавець повідомив у своєму Telegram-каналі. Артист написав, що протягом повномасштабної війни не вів цей канал, бо не розумів, навіщо людям під час обстрілів, відключень води й світла та невизначеного майбутнього "знати, чим він поснідав":

"Зараз же вважаю це доцільним, бо маю деякі зміни. Основна з них така: я прийняв рішення долучитись до батальйону "Нахтіґаль" (бригада "Любарт"). Зараз перебуваю на БЗВП: Безкоштовна, Заспокілива, Відновлююча, Практика".

Репер заявив, що писатиме про свій досвід, адже поки що його канал "не потребує затвердження текстів з командуванням". Він зазначив, що мав достатньо ресурсу та зв'язків, щоб уникнути служби в армії, але вирішив вчинити інакше.

"Я б міг зараз тут красиво **анути героїчний пост про захист свого дому, громадянський обовʼязок і ще багато чого, але не буду. По-перше, це очевидні речі. По-друге - якщо рефлексуфати, особисто я керувався іншим. До 2022 року я жив в парадигмі "я творець"/"я поза політикою"/"я гуманіст/пацифіст"/"всі люди однакові"/"ми всі діти Землі" тощо. Як виявилось, це все дуже красиві концепції, але лише на папері", - написав Міша.

Виконавець додав, що війна існує незалежно від наших поглядів, а от справедливість - ні. Восени 2025 року у нього закінчилися всі відстрочки і хлопець постав перед вибором: ухилятися, піти на роботу з бронюванням, купити білий квиток або поїхати за кордон:

"Варіантів мав безліч. Були б бажання та гроші. Бажання не було. Я бував в багатьох країнах, в деяких навіть пощастило по декілька місяців пожити. Тобто маю з чим порівняти Україну і, чесно, я не знаю що тут має статись, щоб я поїхав. Ядерна зима? Гончаренко - президент? Заборона картопляного пюре? Все рівно лишився б".

Нагадаємо, наприкінці серпня стало відомо про мобілізацію українського саксофоніста Андрія Мартиненка (Бармалія).

