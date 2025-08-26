Він повідомив про це сьогодні.

До лав Збройних сил України доєднався український музикант, саксофоніст Андрій Мартиненко, відомий також як Андрій Бармалій.

Вдень у вівторок, 26 серпня, у його Instagram-акаунті з'явилося селфі із підписом "Бажаю здоров'я!". На фото він одягнений у військову форму. У коментарі "Віледж" чоловік повідомив, що прямує на проходження базової загальновійськової підготовки.

На сайті митця вказано, що на активне стоврення музики його надихнув досвід пандемії COVID-19, а повномасштабне вторгнення Російської Федерації підштовхнуло відмовитися від соціальної ізоляції та почати сольний проєкт:

"Андрій створює музику під впливом джанґлу, джазу, drum’n’bass, року та хіп-хопу - це чуттєва експресивна електроніка, що констатує переплетення машин із людськими долями. Перформанси Андрія базуються на дослідженні теми втечі від реальності, боротьби зі страхами та зустрічей з больовими точками - рефлексія митця на соціальні, політичні та особисті кризи становлення".

Як повідомляв УНІАН, сьогодні про мобілізацію до лав української армії також повідомив співак Олександр Кварта, відомий участю у проєктах "Караоке на Майдані" та "Україна має талант".

