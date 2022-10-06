Російський репер Джиган, який народився в Одесі, з 24 лютого мовчав про геноцид свого народу. Він не перервав мовчання навіть тоді, коли за наказом Путіна бомбили мирні райони його рідної Одеси і вбивали дітей. Однак зараз у своєму блозі він посміявся над росіянами, що тікають від часткової мобілізації.
Так, смішні картинки, опубліковані Джиганом, пов'язані з тим, що чоловіки зараз масово тікають з Російської Федерації в сусідні країни, куди їм ще не закритий в'їзд.
Зазначимо, що Джиган виховує чотирьох неповнолітніх дітей, тому він не потрапляє під мобілізацію.
Нагадаємо, ще одна мовчунка, яка довгий час живе і працює в Росії - Наташа Корольова. Днями вона заявила, що якщо її чоловікові Тарзану прийде повістка, він піде воювати в Україну на боці окупантів. Хоч стриптизеру і 52 роки, але він має звання офіцера - саме їх призивають в першу чергу в рамках часткової мобілізації.
Вас також можуть зацікавити новини:
- Скандал на конкурсі краси: українку і росіянку хотіли поселити в одній кімнаті
- Харчишин після розлучення прокоментував чутки про роман з Яніною Соколовою
- Телеведучий Суханов згадав, як 24 лютого йому подзвонила мама-росіянка і благала їхати в РФ
- Дмитро Гордон натякнув, що Марченко "наставила роги" Медведчуку з Путіним (відео)