Джиган зі своєю дружиною / фото instagram.com/samoylovaoxana

Російський репер Джиган, який народився в Одесі, з 24 лютого мовчав про геноцид свого народу. Він не перервав мовчання навіть тоді, коли за наказом Путіна бомбили мирні райони його рідної Одеси і вбивали дітей. Однак зараз у своєму блозі він посміявся над росіянами, що тікають від часткової мобілізації. 

Так, смішні картинки, опубліковані Джиганом, пов'язані з тим, що чоловіки зараз масово тікають з Російської Федерації в сусідні країни, куди їм ще не закритий в'їзд. 

Джиган посміявся над тікають від мобілізації росіянами / скріншот
Джиган посміявся над тікають від мобілізації росіянами / скріншот

Зазначимо, що Джиган виховує чотирьох неповнолітніх дітей, тому він не потрапляє під мобілізацію. 

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Нагадаємо, ще одна мовчунка, яка довгий час живе і працює в Росії - Наташа Корольова. Днями вона заявила, що якщо її чоловікові Тарзану прийде повістка, він піде воювати в Україну на боці окупантів. Хоч стриптизеру і 52 роки, але він має звання офіцера - саме їх призивають в першу чергу в рамках часткової мобілізації.

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