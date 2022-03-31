Зараз зіркова мама зі своїми дітьми перебуває за кордоном.

Українська співачка Оля Полякова розповіла, що під час відпочинку на Шрі-Ланці її молодша дочка Аліса поскаржилося на те, що у неї болить у грудях. Такий симптом був пов'язаний, швидше за все, з тривогою.

Це сталося 16 лютого, а вже 24 лютого почалася війна в Україні. Мабуть, дівчинка передчувала її, тому не хотіла їхати зі Шрі-Ланки.

"Ми якраз 16 лютого приїхали зі Шрі-Ланки. І моя молодша дитина Аліса, коли ми їхали звідти, вона говорила: "У мене дуже болить в грудях. Мамо, я щось передчуваю. Не поїдьмо звідси, залишімося на Шрі-Ланці", - розповіла Полякова в програмі "Зірковий шлях".

Крім того, Полякова зазначила, що зараз перебуває за кордоном, а її чоловік Вадим пішов в тероборону захищати нашу країну.

Нагадаємо, раніше Полякова розповіла, що у її старшої дочки Маші почалися панічні атаки.

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