Олексій Резніков виявився дуже романтичним чоловіком.

Українська телеведуча Юлія Зорій у програмі "Світське життя" розповіла, що її чоловік, міністр оборони Олексій Резніков подарував їй на ювілей каблучку з написом "Я люблю тебе".

Цього року не тільки Юлія відзначала ювілей (їй виповнилося 35 років, - УНІАН), а й Резніков, якому виповнилося 55 років. Попри те, що у пари 20 років різниці у віці, вони один одного дивують приємними сюрпризами і живуть душа в душу.

Читайте такожНазвано топ-5 найкрасивіших співачок України: оцінка чоловіківЗорій зізналася, що також піднесла коханому романтичний подарунок. Вона купила йому браслет з "відчуттями". Кожен раз, коли вона доторкається до браслета, він починає вібрувати на руці Олексія навіть якщо вони знаходяться на відстані.

"Оскільки Олексій дуже часто у відрядженнях, я знайшла таку штучку, браслет "Відправ дотик". Людина десь далеко знаходиться, ти торкаєшся до цього браслету, а він там йому передає різні вібрації, тобто "я думаю про тебе", - розповіла Зорій.

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Автор: Діана Могилєвич