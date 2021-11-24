Одного разу у дитини навіть забрали смартфон, йому довелося ходити зі стареньким кнопковим телефоном.

13-річний Андрій Потапенко, син Ірини Горової та соліста гурту MOZGI Потапа, чесно розповів про те, як його карають зіркові батьки. Хлопчик може чесно поговорити з мамою про всі питання, але іноді він все ж "отримує" за свої проступки.

Про це колишня дружина Потапа і їх спільний син розповіли в інтерв'ю Маші Єфросиніній.

За словами 13-річного хлопчика, його мама може або накричати, або вилаяти його за проступки. Іноді Горова забирає у сина цінні речі. Він розповів, що одного разу мама відняла у нього смартфон і йому довелося цілий місяць ходити зі стареньким кнопковим телефоном фірми Nokia.

"Я можу отримати звєздюлей і від мами, і від тата", - зазначив син Потапа і Горової.

Хлопчик також розповів, що попри покарання він може похвалитися довірчими відносинами з мамою. Син Потапа може про все поговорити з Горовою.

Читайте також"Писали, що вб'ють": сін репера Потапа розповів про хейтерів та жорсткі погрози"Я насправді дуже багато чим з нею ділюся... Мама не така, як ви собі уявляєте... Моя мама, вона більш сучасна, ніж інші, ось як я дивлюся... За розповідями моїх друзів, у багатьох сім'ях немає свободи слова. Не можна сказати про якісь свої статеві, наприклад, проблеми... Або соромляться, або соромно. Але з мамою моєї можна поділитися чим завгодно. Тому що вона зрозуміє і завжди підтримає, у будь-якій ситуації", - розповів син Горової в бесіді з Єфросиніною.

13-річний хлопчик зазначив, що не соромиться говорити з мамою на різні теми. Навіть коли у нього були проблеми в школі та він отримав відразу три "двійки". Школяр відразу прийшов до мами й чесно розповів їй про все і попросив допомоги.

Ірина Горова і Потап - що відомо

Ірина Горова та Олексій Потапенко були у шлюбі 13 років - з 1999 по 2014 рік. Їх спільному синові Андрію вже виповнилося 13 років, він народився у 2008 році.

Про розлучення Горової та Потапа стало відомо у 2016 році, проте насправді вони розійшлися ще за два роки до цього. Співак і його колишня дружина зберегли дружні стосунки. Горова навіть приходила на весілля Потапа з Настею Каменських, яке відбулося у 2019 році. Туди вона вирушила з новим обранцем.

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Автор: Поліна Кузенко