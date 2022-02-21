Днями у музиканта стався інсульт.

Українська співачка Слава Камінська поділилася у своєму інста-блозі сумною новиною.

Днями у її барабанщика Івана стався інсульт. Чоловікові терміново потрібна дорога операція. У зв'язку з цим співачка попросила допомоги у своїх шанувальників і всіх небайдужих.

"Друзі, днями у мого барабанщика Вані стався інсульт! Потрібна термінова операція. Ваня в нашій музичній родині понад 7 років, і я хочу, щоб він і далі продовжував роздавати на барабанах, як вміє тільки він. Сума підйомна, але потрібна наша з вами допомога. Будь ласка, не проходьте повз", - написала Слава у своєму блозі.

Нагадаємо, раніше Слава Камінська прокоментувала відносини з Вікторією Смеюхою і повернення до колишнього чоловіка Едгара Камінського.

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