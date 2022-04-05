Шанувальники Писаренка звинуватили його в бажанні всидіти на двох стільцях.

Відомий актор гумористичного жанру Сергій Писаренко, який жив і працював на дві країни - Україна і Росія, нещодавно показав фотографію свого обстріляного окупантами будинку під Києвом.

Шанувальники звернули увагу на підпис до знімка, який залишив актор: "Через кілька днів після початку війни вивіз свою сім'ю з-під Києва в Таллінн. І весь час думав: а може даремно? Наше селище в стороні. Може пронесе. Не пронесло. Один бій змінив наше селище і наш дім".

Так, користувачі мережі звинуватили Писаренка в бажанні всидіти на двох стільцях одночасно. Вони почали залишати під постом коментарі зі справедливим питанням, чому Сергій не сказав, що саме Росія напала на Україну і намагається знищити нашу країну.

Також були й інші коментарі, в яких українці закликали Писаренка покинути нашу країну, якщо він не має чіткої позиції щодо війни.

Втім, такі коментарі не припали до душі Сергію, тому він видалив цей пост.

Нагадаємо, раніше Сергій Писаренко показав, який вигляд має його будинок під Києвом після обстрілу.

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