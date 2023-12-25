У Богдана Колесника залишилися дружина і дочка.

На фронті загинув український актор театру і кіно Богдан Колесник, який знімався в багатьох відомих серіалах.

Як повідомляє Держкіно України у Facebook, актор загинув у суботу, 23 грудня, виконуючи бойове завдання.

Богдан Колесник народився в Кривому Розі, закінчив Київський театральний університет імені Карпенка-Карого. Після вторгнення РФ вступив у тероборону, а потім потрапив на передову.

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Колесник грав у таких серіалах, як "Суперкопи", "Опер за викликом", "Топтун", "Маестро" і "Виходьте без дзвінка". Також він працював у Театрі особистості та в українському сучасному театрі.

У нього залишилися дружина і дочка.

Нагадаємо, раніше на війні загинула зірка українських серіалів Василь Кухарський. Ще у вересні він отримав важкі поранення на фронті, але вижити йому не вдалося.

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